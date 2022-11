Czarna Pantera 2 - scena po napisach. Co w niej pokazano?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Film Czarna Pantera 2 już na ekranach kin. Czy są sceny po napisach? W tym określonym przypadku jest trochę inaczej, niż w standardowym widowisku MCU, bo jest zaledwie jedna scena po napisach. Możemy ją zobaczyć po animowanej części napisów końcowych, więc nie trzeba na nią długo czekać.

Czarna Pantera 2 - scena po napisach

Shuri (Letitia Wright) udaje się na plażę na Haiti, aby spalić swój ubiór z pogrzebu. Chce to zrobić, aby ostatecznie pogodzić się ze śmiercią brata, króla T'Challi. W scenie po napisach dołącza do niej Nakia (Lupita Nyong'o) i młody chłopak (Diving Love Konada-Sun). Przedstawia ona go Shuri jako Toussainta. Gdy Shuri rozmawia z dzieckiem, on wyjawia jej, że naprawdę nazywa się T'Challa. Okazuje się, że jest on synem Nakii oraz T'Challi (Chadwick Boseman). Niewykluczone więc, że w przyszłości może dorosnąć i stać się Czarną Panterą lub nowym królem Wakandy. Na ten moment żadnych planów w związku z tą postacią nie ujawniono.

