Czarna Pantera 2 - Kevin Feige o szansach na Oscara. Kiedy spada embargo na recenzje?

fot. Marvel Studios

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu to sequel filmu z 2018 roku. W opisie możemy przeczytać, że królowa Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) oraz Doro Milaje walczą o ochronę Wakandy między innymi przed Atlantydą króla Namora, która jest zagrożona przez śmierć króla T'Challi. Gdy mieszkańcy Wakandy próbują zaakceptować kolejny rozdział ich historii, bohaterowie muszą się zebrać, by z pomocą Nakii (Lupita Nyong'o) i Everetta Rossa (Martin Freeman) stworzyć nową drogą dla królestwa Wakandy.

Premiera drugiej części Czarnej Pantery zaplanowana jest na 11 listopada 2022 roku. Jak zwykle widzowie będą niecierpliwie czekać na pierwsze oceny nowego filmu, które pojawią się tuż przed jego wejściem do kin. Embargo na opinie w media społecznościowych spadnie w środę 26 października o 22.00 w USA. W Polsce będzie to 27 października o 7.00 rano. Z kolei embargo na recenzje zostanie zdjęte we wtorek 8 listopada o 18.00 polskiego czasu.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu z szansą na Oscara?

Przypomnijmy, że pierwsza część Czarnej Pantery w 2019 roku była nominowana do Oscara aż w 7 kategoriach, w tym za najlepszy film. Ostatecznie zdobyła 4 statuetki - za najlepszą muzykę oryginalną, scenografię i kostiumy. W wywiadzie dla Total Film, prezes Marvel Studios Kevin Feige, został zapytany o ewentualną nominację dla Wakandy w moim sercu.

Nie jestem typem, który przewiduje, co Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zrobi ze swoimi cennymi głosami. Nie wiem.

Feige powiedział, że reżyser filmu - Ryan Coogler - podszedł do Czarnej Panter 2 tak samo, jak do pierwszej części, skupiając się na stworzeniu czegoś, co byłoby niesamowitym hołdem dla zmarłego Chadwick Boseman, a także żeby dostarczało jak najlepsze wrażenia, które można powtarzać raz za razem. To była ich największa motywacja.

Ta część porusza się po cienkiej linii hołdu z prawdziwego życia, a jednocześnie kontynuuje fikcyjną narrację, nadzieję oraz - wracam jeszcze raz do tego słowa - optymizm, który Wakanda zawsze reprezentuje.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - zdjęcia i plakaty

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - plakat