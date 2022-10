Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zarobi krocie. Prognozy box office rozbijają bank

Fot. Materiały prasowe

Portal Box Office Pro opublikował pierwsze wstępne prognozy finansowe dla filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, który wchodzi na ekrany w listopadzie. Szacunkowe wyniki dotyczą otwarcia na rynku amerykańskim i ostatecznego wyniku, jakie tutaj osiągnie. Ostatecznie to recenzje i opinie widzów wpłyną na to, czy film zarobi zgodnie z prognozami, czy może je przewyższy.

Czarna Pantera 2 - prognozy box office

Według Box Office Pro film ma zebrać podczas weekendu otwarcia kwotę od 180 mln dolarów do 225 mln dolarów. Będzie to rekord najlepszego otwarcia w historii listopada. Obecnym rekordzistą jest film Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia z 2013 roku, który wówczas zebrał 158,1 mln dolarów. Wygląda też na to, że będzie to lepsze otwarcie niż Czarnej Pantery, która osiągnęła 202 mln dolarów.

MCU - wyniki otwarcia weekendu

Według prognoz ostatecznie na rynku amerykańskim Czarna Pantera 2 ma zebrać 445 mln dolarów. Jest to dobry wynik, ale nie na pułapie pierwszej części, która przekroczyła 700 mln dolarów. Porównując wynik 4. fazy MCU będzie to jednak drugi najlepszy zestawieniu po Spider-Man: Bez drogi do domu, który zebrał 814 mln dolarów.

MCU - wyniki 4. fazy w USA

Zobacz także: Plotka Plotka