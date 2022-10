Czarna Pantera 2 - wszystkie potwierdzone i możliwe postacie. Cała plejada nowych twarzy z komiksów Marvela!

Fot. Marvel

Czarna Pantera 2 to wyczekiwane przez fanów widowisko Marvela, które zadebiutuje na ekranach kin w listopadzie 2022 roku. Pierwsza część odniosła ogromny sukces, więc nic dziwnego, że kontynuacja także wzbudza ciekawość i ekscytację wielu widzów. Poniżej znajdziecie mały przewodnik po filmie, w którym zostaną uwzględnione zarówno wszystkie potwierdzone postacie, jak i te, które najczęściej pojawiały się w plotkach i przeciekach branżowych. Jeśli chodzi o ciekawych i nowych bohaterów, jest na co czekać: komiksowa następczyni Iron-Mana i Namor to dopiero początek.

Czarna Pantera 2 - wszystkie postacie [GALERIA]

Na początku galerii znajdziecie potwierdzone postacie, które na pewno pojawią się w sequelu. Wśród nich jest część obsady pierwszej Czarnej Pantery, w tym Shuri (Letitia Wright) i Okoye (Danai Gurira), a także zupełnie nowi bohaterowie, między innymi Ironheart (Dominique Thorne) i Namor (Tenoch Huerta), którzy po raz pierwszy zadebiutują w Kinowym Uniwersum Marvela.

Za to na końcu galerii są niepotwierdzone postacie, które najczęściej przewijają się w plotkach i przeciekach na temat Czarnej Pantery 2. Jak wiemy, Marvel często skrywa niespodzianki dla widzów, więc nawet te nieprawdopodobne teorie mogą okazać się prawdziwe.

Część z potwierdzonymi postaciami jest oddzielona od plotek i przecieków podpisanymi slajdami, więc będziecie wiedzieli, które występy nie są potwierdzone.

Na następnych slajdach: POTWIERDZONE POSTACIE