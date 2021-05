Czarna Pantera - bitwa w Wakandzie przyćmi Wojnę bez granic? Bóstwa, herosi, kosmici, Yibambe!

Marvel

Finał serii Czarna Pantera nadchodzi wielkimi krokami - zeszyt Black Panther #25 jest ostatnią odsłoną bardzo dobrze przyjmowanej opowieści, za którą odpowiada scenarzysta Ta-Nehisi Coates (przypomnijmy, że autorem nowego cyklu będzie zdobywca Oscara, John Ridley). Z materiałów promocyjnych dowiadujemy się, że w podsumowaniu historii dojdzie do gigantycznej bitwy pomiędzy ziemską Wakandą a Międzygalaktycznym Imperium Wakandy; władca tego ostatniego, N'Jadaka, chce przejąć tron afrykańskiego państwa.

Amerykańskie serwisy popkulturowe porównują zbliżającą się batalię do tej, którą zobaczyliśmy w filmie Avengers: Wojna bez granic. T'Challa wezwał bowiem na pomoc całą armię superbohaterów, wśród których pojawią się m.in. War Machine, Luke Cage, Cloak, Ironheart, Spectrum, Patriot i wielu innych. Na odsiecz królowi przyjdą również dawne wakandyjskie bóstwa w postaci tzw. Twórców, gatunków zamieszkujących Afrykę przed pojawieniem się w niej człowieka, które zostały następnie wypędzone - część z nich znalazła swoich wyznawców.

Tak wyglądają plansze z komiksu:

Black Panther #25 - plansze

W oficjalnym opisie fabuły czytamy:

To historia króla, który starał się zostać herosem, herosa, który został sprowadzony do roli niewolnika, niewolnika, który urósł do miana legendy... To historia człowieka, który walczył o utrzymanie królestwa we własnych dłoniach. Ta podróż dobiegnie końca, ale legenda będzie trwać.

Wielka bitwa o Wakandę rozegra się już jutro, 26 maja, kiedy to Black Panther #25 trafi na amerykański rynek.