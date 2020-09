Czarna Wdowa - kim jest Melina Vostokoff? Interesujące opisy bohaterów filmu MCU

Marvel Studios

Czarna wdowa miała otworzyć 4. fazę Kinowego Uniwersum Marvela już w maju, ale ze względu na pandemię koronawirusa, premiera musiała zostać przesunięta. Nowy termin przypada na listopad, chociaż tutaj też pojawiają się liczne wątpliwości i Disney szuka ponoć innych rozwiązań na wypuszczenie tej produkcji.

Niezależnie jednak od tego, kiedy film pojawi się wreszcie w kinach, Czarna Wdowa zaprezentuje nam kilku nowych bohaterów w MCU. Otrzymaliśmy interesujące opisy postaci za sprawą strony Disneylatino.com, które zostały przetłumaczone przez jednego z użytkowników Reddita.

Natasha Romanoff - odseparowana od grupy złamanych Avengers, musi stawić czoła mrocznej ścieżce, która doprowadziła ją do stania się szpiegiem i wykwalikowaną zabójczynią. Nie do końca chętnie staje na przeciw grupy osób, które są częścią jej bolesnej przeszłości, ale musi połączyć z nimi siły, aby zapobiec działaniom śmiercionośnej siły. Jednak jej wysiłkom zagraża niebezpieczny zabójca, którego wyjątkowe umiejętności różnią się od wszystkiego, z czym Natasha miała kiedykolwiek do czynienia.

Yelena Belova - produkt bezlitosnego programu szkoleniowego z ośrodka zwanego Czerwony Pokój. Ukrywa swoją historię związaną z Czarnymi Wdowami i jest zdeterminowana, aby rozwiązać sprawy z przeszłości. Kiedy Yelena znajduje się w pułapce pełnej niebezpiecznych zagrożeń, jej jedyną szansą na przetrwanie jest rozejm z osobą, którą obwinia za życie w cierpieniu: Natashą Romanoff.

Alexei / Red Guardian - odpowiedzią Czerwonego Pokoju na Kapitana Amerykę jest żołnierz i szpieg, który zawsze triumfował podczas zimnej wojny. Najlepsze swoje lata Alexei zostawił za sobą, ale wciąż uważany jest za wielkiego bohatera. Uwielbia dzielić się swoją historią z otaczającymi go osobami, w tym z innymi współwięźniami rosyjskiego więzienia, w którym przebywa. W głębi duszy ma wyrzuty sumienia za wszystkie lata swojej działalności, zwłaszcza w stosunku do Natashy Romanoff, którą poznał na długo przed tym, zanim została Czarną Wdową.

Melina Vostokoff - Jest wysoce wyspecjalizowaną agentką, która czterokrotnie przeszła program szkoleniowy Czerwonego Pokoju. Po kilku tajnych misjach, z których jedna dotyczyła młodej Natashy Romanoff, Czerwony Pokój poznał się na wysokiej inteligencji Meliny, czyniąc ją jednym z czołowych naukowców. Po dekadach służby, Melinie udało się odciąć od Czerwonego Pokoju, ale kiedy znowu w jej życiu pojawi się Natasha, Melina będzie musiała zdecydować, po której stanie stronie.

W głównych rolach zobaczymy: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour oraz Rachel Weisz. Za kamerą stoi Cate Shortland. Premiera 6 listopada.