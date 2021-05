Czarnoskóry Superman to dobry pomysł? Zack Snyder komentuje

fot. DC Comics

Czarnoskóry Superman został zapowiedziany w 2021 roku. Wiemy, że za scenariusz rebootu ma odpowiadać Ta-Nehisi Coates znany z pisania komiksów. J.J. Abrams ma być producentem, a Henry Cavill nie powróci do swojej roli. Co na to Zack Snyder, twórca najnowszego Człowieka ze stali z kinowego ekranu? Reżyser został o to zapytany podczas wywiadu promującego Armię umarłych.

- Uwielbiam J.J. Abramsa i to, co stworzył w przeszłości. Jestem zainteresowany tym, co się wydarzy. Ich decyzja jest odważna, dobra i chyba od dawna potrzebna. Uwielbiam Henry'ego jako Supermana. On jest moim Supermanem. Nie jestem jednak związany z żadnymi decyzjami podejmowanymi w Warner Bros. Dlatego po prostu poczekam i zobaczę, co z tym zrobią i co z tego wyjdzie. Na razie jednak wygląda to interesująco.

Na obecną chwilę nie wiadomo, kto wyreżyseruje nowy film. Na pewno nie będzie to J.J. Abrams, bo producenci chcą czarnoskórego reżysera. Na liście są Steven Caple Jr. (Creed 2), J.D. Dillard (Sweetheart), Regina King (Pewnej nocy w Miami...) i Shaka King (Judas and the Black Messiah).

Nie wiadomo, kto zagra główną rolę, ale są spekulacje, że będzie to kompletnie nieznany aktor. Fani jednak widzieliby w tej roli Michaela B. Jordana.