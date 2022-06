Czarny telefon - horrory dają poczucie sprawiedliwości? Reżyser wyjaśnia

materiały prasowe

Czarny telefon to horror od Universal Pictures oparty na opowiadaniu autorstwa Joe Hilla, znanego pisarza powieści grozy i syna Stephena Kinga. Za reżyserię odpowiada Scott Derrickson, specjalista od horrorów, który powraca do tego gatunku właśnie w tym projekcie. W wywiadzie dla IndieWire przyznał, że jest "uzależniony" od prawdziwych historii kryminalnych i dostrzega ważną wartość w oglądaniu strasznych filmów jako rozrywki.

Opowiadanie Joe Hilla, które zainspirowało najnowszy horror Scotta Derricksona, nie jest oparte na prawdziwych wydarzeniach, ale nie zabraknie w tym filmie grozy. Bohaterem jest Finney Shaw, nieśmiały, ale sprytny 13-latek, który zostaje uprowadzony przez sadystycznego zabójcę i uwięziony w dźwiękoszczelnej piwnicy, gdzie krzyki na niewiele się zdadzą. Kiedy odłączony telefon na ścianie zaczyna dzwonić, Finney odkrywa, że ​​słyszy głosy poprzednich ofiar zabójcy.

Twórca przyznał też, że jest uzależniony od gatunku true crime, czyli filmów, seriali i dokumentów traktujących o zbrodniach i inspirowanych faktycznymi wydarzeniami.

Jestem od nich uzależniony! (...) Nie ma takiego filmu dokumentalnego czy serialu o prawdziwych zbrodniach, którego bym nie widział. Widziałem wszystko. Co miesiąc oglądam wszystko, co nowego się ukazuje. Zazwyczaj oglądam wszystko, a już na pewno wszystko, co jest dobre.

Derrickson powiedział, że jego zdaniem duża część atrakcyjności oglądania kryminałów, szczególnie tych o seryjnych mordercach, jest zakorzeniona w "ich inności, obcej naturze postaci, która nie ma sumienia ani empatii. Socjopatyczna tajemnica tego zjawiska jest niezwykle fascynująca".

Jest w tym pewna cudowność i pewien dreszczyk emocji, który towarzyszy oglądaniu rekonstrukcji lub słuchaniu rekonstrukcji tego, jak takie rzeczy się dzieją, z bezpiecznego miejsca w domu, i odczuwaniu empatii dla tych ofiar, choć samemu nie jest się jedną z nich. Ale też większość dobrych filmów daje poczucie sprawiedliwości.

Czarny telefon

W tego typu produkcjach, widzimy najczęściej, że mordercy zostają schwytani i ponoszą klęskę, a także możemy śledzić mechanizmy i wydarzenia, które prowadzą ostatecznie zło do postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości. Reżyser został też zapytany, dlaczego tworzy kolejny horror, skoro na świecie dzieje się tyle strasznych rzeczy. Odpowiedział:

Moja odpowiedź zawsze brzmi: sztuka horroru nie jest wprowadzaniem większej ilości horroru do świata. To wprowadzanie do świata refleksji nad horrorem. Na świecie jest mnóstwo horroru, ale za mało jest liczenia się z tym, co straszne. Dla mnie kino grozy, literatura grozy, wszystko, co wiąże się ze sztuką gotycką, to sposób, by dotrzeć do niewypowiedzianego zła i zagrożeń tego świata, czy to w postaci lęków, strachu przed samym sobą, przed drugim człowiekiem, przed seryjnym mordercą, strachu przed naturą, przed tym, co może zrobić, przed tym wszystkim.

Zobacz także:

Czarny telefon - premiera filmu w Polsce 24 czerwca w kinach.