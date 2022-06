Czas jest najprostszą rzeczą: klasyczne SF Simaka będzie wznowione

Czas jest najprostszą rzeczą to klasyczna powieść science fiction Clifforda D. Simaka o ksenofobii, nietolerancji, ciemnocie i możliwej drodze ewolucji człowieka. Będzie to nowy polski przekład powieści nominowanej do nagrody Hugo.

Seria Wehikuł Czasu to projekt wydawnictwa Rebis. W jej ramach wydawane są klasyczne powieści i zbiory opowiadań z gatunku science fiction. Czas jest najprostszą rzeczą to pierwsza powieść Simaka w tej kolekcji.

Nowe wydanie powieści Czas jest najprostszą rzeczą ukaże się 12 lipca.

Czas jest najprostszą rzeczą - okładka i opis

Źródło: Rebis

Podróże w kosmos okazują się zbyt niebezpieczne i kosztowne, więc ludzkość musi z nich zrezygnować. Znajduje jednak lepszy sposób na wyprawy do odległych planet. Wszechmocna pozarządowa korporacja Fishhook, monopolista w branży eksploracji kosmosu, korzysta z usług „pariasów” – ludzi o zdolnościach telepatycznych, których umysły w kontrolowanych warunkach przemierząją cały wszechświat. Podczas jednej z rutynowych misji Shepherd Blaine, lojalny pracownik Fishhooka, napotyka niezwykłą istotę i wymienia z nią świadomość. Zyskuje potężne moce, ale Fishhook zgodnie ze swoimi procedurami zamierza go pojmać i wyeliminować. Blaine musi porzucić dotychczasowe życie i szukać bezpiecznego schronienia w szerokim świecie, ścigany i prześladowany tak przez korporacyjnych zabójców, jak i zabobonnych zwykłych ludzi lękających się telepatów…