Czerwona nota z rekordem. Tyle milionów ludzi obejrzało film

fot. Netflix

Czerwona nota niebawem zostanie ogłoszona największym hitem w historii platformy Netflix. Według twórców w drugi weekend osiągnięty wynik będzie największy ze wszystkich produkcji, więc najwyraźniej pobije też dokonania Squid Game.

Bez względu na to oceny tej superprodukcji, bije ona rekordy popularności i sprawia, że zainwestowane 200 mln dolarów okazuje się grą wartą tego zachodu. Dwayne Johnson i reżyser Rawson Marshall Thurber ogłosili w mediach społecznościowych, że w premierowy weekend Czerwoną notę obejrzało 150 mln widzów. Jest to oczywiście bezprecedensowy wynik, którego do tej pory żadna produkcja nie osiągnęła w premierowy weekend.

Tak panowie ogłosili swój sukces na Instagramie Dwayne'a Johnsona:

Taki sukces na pewno wpłynie na ogłoszenie kontynuacji. Według plotek Netflix od razu ogłosi dwa filmy, czyli powstanie Czerwona nota 2 oraz Czerwona nota 3. The Hollywood Reporter sugeruje, że obie części będą kręcone jednocześnie. Szczegółów nie ma. Netflix na razie jeszcze sequeli nie ogłosił, ale te wyniki mówią jasno: to formalność i kwestia czasu.

