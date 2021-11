Czerwona nota - film notuje świetny wynik oglądalności w pierwszy weekend. Bije Shang-Chi na głowę

fot. Netflix

Czerwona nota to nowe widowisko akcji Netflixa, na które streamingowy gigant wydał 200 mln dolarów. Platforma chwaliła się, że film zanotował najlepszy debiut, jeśli chodzi o oglądalność w ciągu pierwszego dnia w całej historii serwisu. Samba TV ujawniło, że produkcję obejrzano w ciągu debiutanckiego weekendu w 4,2 mln gospodarstw domowych w USA. To wynik lepszy od pierwszych weekendów w serwisach streamingowych takich filmów jak Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni (1,7 mln gospodarstw), Mortal Kombat (3,8 mln) czy Wonder Woman 1984 (2,2 mln).

Warto jednak zaznaczyć, że Samba TV mierzy tylko wyniki oglądalności z telewizorów ze Smart TV, dlatego wynik Czerwonej noty może być o wiele większy.

Ponadto producent widowiska, Hiram Garcia, który odpowiada również za film katastroficzny z The Rockiem, San Andreas, stwierdził, że są plany na kontynuację widowiska z 2015 roku, jednak nie chciał zdradzić szczegółów.