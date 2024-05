Człowiek ze stali inspiracją dla X-Men '97? Scenarzysta potwierdza

fot. Warner Bros. // Marvel Studios

X-Men '97 cieszy się dużą popularnością na Disney+ wśród fanów Marvela. Scenariusz do animacji napisał Beau DeMayo, który tuż przed premierą został zwolniony z posady i nie brał udziału w promocji. Według scoopera Jeffa Sneidera powodem było to, że trudno się z nim pracowało i działał wszystkim na nerwy. Natomiast nie jest to potwierdzona informacja.

Mimo że twórca rozstał się z Marvel Studios, to w serwisie X pozostaje aktywny i dzieli się ciekawostkami dotyczącymi nowych odcinków X-Men '97. W najnowszym epizodzie zatytułowanym Tolerancja znaczy zagłada, część 1 przedstawiono genezę postaci Bastion, gdzie fani dostrzegli duże podobieństwo do jednego z filmów DC. Scena, gdy bohater odkrywa swoje moce przypomina tę z Człowieka ze stali, gdzie u Clarka Kenta objawiły się kryptońskie supermoce. Zobaczcie poniżej.

https://twitter.com/kgcrossov3r/status/1785657175303446717

I nie byłoby to pierwsze nawiązanie do filmu Zacka Snydera z 2013 roku, ponieważ lot Storm z 6. odcinka, gdy odzyskała moce, też przypominał scenę pamiętnego pierwszego lotu Supermana w kultowym kostiumie. Co ciekawe DeMayo nawet potwierdził wtedy tę inspirację.

https://twitter.com/BeauDemayo/status/1780593723367465323

DeMayo żartował również, że matka Bastiona ma na imię Martha, tak jak matki Supermana i Bruce'a Wayne'a. Otwarcie przyznał, że jest fanem Snydera, a zwłaszcza filmu Człowiek ze stali.

https://twitter.com/BeauDemayo/status/1785936610397393383