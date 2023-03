Czwartek z GeForce NOW - 11 nowych gier w tym tygodniu, kolejne 23 w kwietniu!

fot. Nvidia

Strumieniowanie w chmurze zyskało w tym tygodniu liczne usprawnienia. Już 12. region na świecie działa jako RTX 4080 SuperPOD. Z mocy nowej generacji kart graficznych mogą skorzystać użytkownicy abonamentu Ultimate.

Usługa GeForce NOW na SHIELD TV została zaktualizowana, aby zapewnić większą niezawodność na wszystkich telewizorach i urządzeniach z systemem Android.

Trwają również prace nad wprowadzeniem pierwszej partii gier z platformy Xbox do chmury GeForce NOW. NVIDIA ściśle współpracuje ze studiami takimi jak: Bethesda, Mojang, czy Activision, aby zapewnić graczom szeroki wybór i płynną rozgrywkę. Tytuły, które trafią do usługi w pierwszej kolejności, zostaną ogłoszone w następnych tygodniach.

fot. Nvidia

Have a Nice Death to mroczna, lecz czarująca gra akcji 2D. Jako zapracowana Śmierć, której nieposłuszni pracownicy zaburzyli równowagę dusz, gracze będą mieli za zadanie zmasakrować niezliczoną ilość potworów i bossów, aby odzyskać kontrolę i udać się w końcu na wymarzony urlop.

GeForce Now - Have a Nice Death

11 gier, które dołączają do usługi w tym tygodniu:

To nie żart. 23 gry w kwietniu. Pełna lista gier, które dołączą do usługi GeForce NOW w kwietniu:

fot. Deep Silver