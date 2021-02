Czy Vision żyje? Szkice koncepcyjne z Avengers: Koniec gry dają sugestię

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel/Disney+

Podczas promocji WandaVision aktor Paul Bettany twierdził, że w Avengers: Koniec gry miała być scena po napisach bezpośrednio wprowadzająca do serialu. Tłumaczył, że w niej Wanda miała otworzyć szufladę na zwłoki, a tam miał znajdować się nie żywy Vision. Ostatecznie szef Marvel Studios, Kevin Feige podjął decyzję o usunięciu tego pomysłu z filmu.

Szkic koncepcyjny pochodzący z oficjalnej książki Marvel's Avengers: Endgame - The Art of the Movie pokazuje grafikę obrazującą scenę po napisach. W niej też Wanda stoi nad zwłokami Visiona i używa swoich mocy. To komponuje się ze słowami Bettany'ego na ten temat.

Fani odkryli w spotach promujących serial dodatkowe ujęcia, które mogą być z tym związane. W dwóch kadrach widzimy, że Wanda wyraźnie jest poza światem sitcomu i używa swoich mocy w dziwnej placówce. W tle widzimy różne szuflady, jakby z kostnicy. Spekulacja polega na tym, że to może być właśnie obrazowanie wytłumaczenia kwestii Visiona, czyli prawdopodobnie w tym miejscu obserwujemy Wandę szturmującą siedzibę S.W.O.R.D., by ukraść ciało ukochanego. Wszystko więc wskazuje, że wspomniana scena po napisach ostatecznie może stać się częścią serialu. Ostatnie ujęcie w galerii pokazuje Wandę w tym samym kostiumie używającą mocy na czarnobiałym Visionie. Czyżby więc to był ten moment, gdy bohaterka tworzy świat sitcomu? Tej sceny na pewno nie było w pierwszych czterech odcinkach.

Wanda i Vision - szkic koncepcyjny z Avengers: Koniec gry

To też idealnie współgra ze sceną z 4. odcinka, w której Wanda przez chwilę widzimy martwego Visiona z głową zmiażdżoną przez Thanosa. Po czym opamiętała się, by powiedzieć lubemu, że wszystko ma pod kontrolą. Biorąc każdą tę informację pod rozwagę wiele wskazuje na to, że Vision, którego obserwujemy na ekranie to tymczasowo ożywione zwłoki superbohatera. Czy to oznacza, że on żyje? Niekoniecznie, ale też nie wiemy do końca, jak dokładnie działają filmowe moce Wandy.

Bettany w innym wywiadzie twierdził, że doskonale wie, co się stało z ciałem Visiona i ta odpowiedź padnie na ekranie. Do końca serialu zostało jeszcze 5 odcinków, więc zapowiadają się one ekscytująco.