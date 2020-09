Dad Stop Embarrassing Me - Netflix zamawia komediowy serial z Jamiem Foxxem

fot. Sony/TriStar Pictures

Serial Dad Stop Embarrassing Me dostał zielone światło od Netflixa. Będzie to komedia o relacji między córką, a ojcem, w którego wcieli się zdobywca Oscara, Jamie Foxx. Aktor będzie również pełni funkcję producenta wykonawczego. Rolę córki zagra Kyla-Drew (The Good Doctor, Jessie).

Serial jest inspirowany relacją Jamiego Foxxa ze swoją córką, Corinne Foxx, która będzie pełnić rolę producentki wraz z Alexem Avantem.

Zanim Dad Stop Embarrassing Me otrzymało oficjalne potwierdzenie zamówienia już w lutym 2020 roku przeprowadzano castingi oraz przygotowywano się do startu produkcji. Prace zostały przerwane z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. W międzyczasie showrunner Jim Patterson ustąpił ze swojej posady i został zastąpiony przez Bentleya Kyle'a Evansa, który w sierpniu udostępnił zdjęcie z Foxxem zapowiadające ich współpracę.

W pozostałych rolach zagrają: David Alan Grier, Porscha Coleman, Jonathan Kite, Heather Hemmens i Valente Rodriguez.

Jamiego Foxxa możemy oglądać w jego najnowszym filmie Power, który jest dostępny od 14 sierpnia na platformie Netflix.