Daniel Crag i James Corden odtwarzają słynne blockbustery. Uśmiejecie się

fot. zrzut ekranu z YouTube

James Corden, prowadzący program The Late Late Show przygotował dla fanów Jamesa Bonda humorystyczną gratkę. Wraz z goszczącym u niego Danielem Craigem odtwarzają sceny z 24 największych blockbusterów w historii Hollywood. Robią to oczywiście z przymrużeniem oka, poczuciem humoru i sporym dystansem. Zwłaszcza ze strony Craiga, który również odtwarza tutaj... Nie czas umierać.

Na warsztat wzięto takie filmy jak Jurassic Park, Indiana Jones, King Kong, Speed, Fast & Furious, Grease, Back to the Future, Gone with the Wind, Pulp Fiction, The Exorcist, The Godfather, Gladiator, The Avengers, Jaws, Titanic, Avatar, E.T., Thelma & Louise, Star Wars, Batman, Harry Potter, Lord of the Rings, Dirty Dancing oraz Nie czas umierać.

W dwóch sytuacjach gościnnie pojawiają się gwiazdy oryginału. Przy segmencie z Powrotem do przyszłości pojawia się Christopher Lloyd jako doc Brown, a przy Thelmie i Louise sama Geena Davis.

Obejrzyjcie i oceńcie, jak im wyszło: