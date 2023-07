Daniel Craig jako Lex Luthor? James Gunn zaprzecza plotkom

Źródło: DC

James Gunn zdradził wcześniej, że ukazanie postaci Lexa Luthora będzie "uzasadnione i prawdziwe". Jednocześnie zaznaczył, że "nigdy nie powiedział", że ten złoczyńca pojawi się w Superman: Legacy.

Mimo to, te słowa nie powstrzymały fanów przed próbą obsadzenia aktorów do tej roli. Podczas gdy niektórzy wręcz walczyli o to, by Bryan Cranston zagrał kultowego złoczyńcę Supermana, aktor odrzucił te fancasty, zauważając, że jego zdaniem jest to zbyt oczywisty casting.

James Gunn obala plotki o Lexie Luthorze

Giant Freakin' Robot zaznaczył, że jego zaufane i sprawdzone źródła twierdziły, że "DC Studios oficjalnie zaoferowało Danielowi Craigowi rolę Lexa Luthora" w Superman: Legacy. Craig jest obecnie znany najbardziej za swoją szpiegowską rolę Jamesa Bonda oraz za detektywa Benoita Blanca w kryminałach Na noże i Glass Onion: Film z serii Na noże.

Jednakże, na aplikacji Threads James Gunn odpowiedział na te plotki wprost:

To nieprawda.

Dyskusje na temat Lexa Luthora trwają od ostatnich kilku miesięcy po innej plotce, że Gunn szuka aktora, który zastąpi Jessego Eisenberga w roli nowego wroga Supermana w nadchodzącym reboocie. Z kolei The Hollywood Reporter poinformował, że Nicholas Hoult jest prawdopodobnie najlepszym wyborem na nowego przeciwnika Supermana. Jednakże, w lipcu zaznaczyli, że studio ma krótką listę aktorów potencjalnych do roli Lexa Luthora w reboocie. Poza Houltem, uwzględniono także Alexandra Skarsgarda i Billa Skarsgarda. Skoro DC Studios faktycznie ma już tą listę, najprawdopodobniej niedługo oficjalnie dowiemy się, kto będzie odtwórcą Luthora.

Superman: Legacy - premiera filmu jest planowana na 11 lipca 2025 roku.