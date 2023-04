Daredevil w uniwersum. Serial z 2015 roku jednak będzie jego częścią?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Netflix

Insider z często sprawdzającymi się informacjami znany jako CanWeGetSomeToast ujawnił, że w serialu MCU Echo, w którym postać Daredevila (Charlie Cox) ma odgrywać ważną rolę, będzie zawierać treści, które mają sprawić, że przynajmniej pierwszy sezon Daredevila z 2015 roku będzie częścią MCU.

Daredevil w MCU

Jack McBryan, dziennikarz z The Direct potwierdził te doniesienia i rozwinął o własne źródła. Według niego w serialu Daredevil: Born Again pojawił się kluczowy wątek fabularny, który bezpośrednio odwoła się do ważnego wydarzenia z pierwszego sezonu Daredevila. To tym samym sprawi, że jednak będzie ten serial częścią MCU i tamte wydarzenia nie są ignorowane.

Marvel Studios konkretnie nie sprecyzowało statusu Daredevila w MCU pomimo wprowadzenia Charliego Coxa i Vincenta D'Onofrio do uniwersum w rolach Matta Murdocka i Wilsona Fiska.

Wszyscy założyli, że raczej serial Daredevil: Born Again pokaże, że choć to ci sami aktorzy, to są to ich inne wersje z alternatywnego świata równoległego dzięki motywowi multiwersum. Wygląda na to, że może być inaczej. Prędzej czy później Marvel będzie musiał doprecyzować ten status. Na ten moment jest to plotka, której nikt nie dementuje i nie potwierdza.

Daredevil: Born Again - zdjęcia trwają. Premiera w 2024 roku.