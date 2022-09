Daredevil: Born Again - w serialu będzie więcej postaci z hitów Netflixa?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Do sieci trafiło kilka plotek o Daredevil: Born Again z różnych źródeł wiarygodnych scooperów, czyli dobrze poinformowanych ludzi, których doniesienia się zazwyczaj sprawdzają. Pada jedna mocna informacja: nowy serial MCU ma ponownie przedstawić popularne postaci z ówczesnych seriali Marvela tworzonych dla Netflixa i wprowadzić je do MCU. Nie będzie to więc tylko tytułowy superbohater ani Kingpin grany przez Vincenta D'Onofrio.

Punisher w MCU

W plotce czytamy, że pierwotnie planowano wprowadzić w serialu Krysten Ritter w roli Jessiki Jones, ale z uwagi na konflikt w terminarzu zostało to uniemożliwione. Choć nie wykluczają, że postać ostatecznie zaliczy cameo, jeśli uda się dograć kalendarz, to Marvel Studios ma postawić na innego herosa. Według plotki zamiast niej w serialu ma zostać wprowadzony Punisher, w którego ponownie wcieli się Jon Bernthal. Przypomnijmy, że pierwotnie Punisher zadebiutował w 2. sezonie Daredevila, ale serial nie należy już do MCU.

Według kolejnych plotek w serialu mielibyśmy zobaczyć też Eldena Hensora jako Foggy'ego Nelsona oraz Rosario Dawson jako Claire Temple. Natomiast scooper Daniel Richtman donosi, że pojawi się również Alaqua Cox w roli Echo z serialu Hawkeye.

Na ten moment to plotka, której nikt nie potwierdza ani jej nie dementuje. Wstępne prace nad serialem trwają, więc są brane pod uwagę różne pomysły. Dużo więc jeszcze może się zmienić zanim scenariusze zostaną rozpisane, a kontrakty podpisane. Prace mają ruszyć w 2023 roku.

Przypomnijmy, że seriale Marvela tworzone ówcześnie dla Netflixa są obecnie w Disney+. Licencja, jaką Netflix wykupił skończyła się w lutym 2022 roku.