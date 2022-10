Daredevil: Born Again - tak Charlie Cox trenuje MMA. Jest wideo

Fot. Marvel/@captaincupkicks (twitter)

Ruszyły przygotowania do serialu Daredevil: Born Again. Trener MMA Chris Fields z Team KF Martial Arts ogłosił w październiku 2022 roku, że zajmuje się pracą nad treningiem MMA Charliego Coxa, który chce przygotować się do roli w serialu. Obiecał on wówczas, że później wrzuci wideo pokazujące Coxa przy pracy i teraz możemy je obejrzeć. Również dodał w opisie, że lewy sierpowy w jego sali treningowej od teraz nazywa się uderzeniem Daredevila. Chwali Coxa za to, jak wyprowadza ten cios.

Wcześniej Fields chwali etykę pracy aktora, który nie chciał taryfy ulgowej. W pełni chciał trenować tak, jak zawodowi fighterzy MMA. Zależy mu na tym, by być przygotowanym do grania w scenach walk w serialu.

Daredevil: Born Again - co wiemy?

Serial pokaże dalsze losy Daredevila po wydarzeniach z She-Hulk. Szczegóły fabuły nie są znane i nie wiadomo, o czym będzie opowiadać. Na ten moment potwierdzono jedynie Vincenta D'Onofrio w roli Wilsona Fiska aka Kingpina. Pierwszy sezon serialu platformy streamingowej Disney+ ma mieć 18 odcinków.

Prace na planie ruszą w 2023 roku.