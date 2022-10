Daredevil: Born Again - Charlie Cox zawdzięcza fanom swój powrót do roli w MCU

fot. materiały prasowe Netflix

Daredevil: Born Again to serial od Marvel Studios i platformy Disney+, który przywraca na ekran postać mściciela z Hell's Kitchen w wykonaniu Charliego Coxa. Warto zaznaczyć, że po skasowaniu serialu Netflixa o bohaterze w sieci ruszyła akcja Save Daredevil. Aktor przyznał w rozmowie z Marvel.com, że dzięki ruchowi zachował wiarę w powrót jego postaci w MCU. Stwierdził, że cokolwiek od tego momentu stanie się z jego karierą sporą jej część zawdzięcza kampanii Save Daredevil.

Szczegóły fabuły solowego serialu Disney+ o Daredevilu są trzymane w tajemnicy. Warto jednak zwrócić uwagę, że tytuł Born Again nawiązuje do jednej z najsłynniejszych historii komiksowych o Diable Stróżu. W niej uzależniona od heroiny Karen Page sprzedaje informację, że Matt Murdock to Daredevil. Informacja dochodzi do Kingpina, który swoimi kontaktami stara się zniszczyć życie prawnikowi.

Daredevil w MCU

Mecenas She-Hulk - 9. odcinek (finał)

Daredevil: Born Again - obsada

W serialu oprócz Coxa powróci również Vincent D'Onofrio w roli Wilsona Fiska/Kingpina. Ogłoszenie castingowe zasugerowało również, że w produkcji zobaczymy postać Sticka, mentora tytułowego bohatera.