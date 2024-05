Born Again - Daredevil i Kingpin razem tylko w kilku scenach? Cox jako Murdock jeszcze 10 lat?

Marvel/Netflix

Reklama

Od kilku dni wiemy, że serial Daredevil: Born Again zadebiutuje na platformie Disney+ w marcu przyszłego roku. Ten fakt ogłoszono w trakcie prezentacji Disneya na przeznaczonym dla reklamodawców wydarzeniu Upfront, w którym wzięli też udział ekranowi Matt Murdock i Wilson Fisk, czyli Charlie Cox i Vincent D'Onofrio. Obaj aktorzy rzucili nowe światło na proces powstawania produkcji, wyjawiając m.in., że zagrali ze sobą wyłącznie w kilku scenach.

Choć gwiazdy serii nie chciały zdradzić konkretnej liczby sekwencji, zapewniły jednocześnie, że i tak często widywały się w okresie prac nad serialem. D'Onofrio wyznał, że "cały czas rozmawialiśmy przez telefon", którą to wypowiedź Cox uzupełnił tymi słowami:

Zgadzaliśmy się prawie we wszystkim. Najpierw czytałem scenariusz, później pisałem SMS-a do Vincenta, a on odpowiadał: "No i co o tym myślisz?". Ja na to: "Nie powiem, dopóki sam tego nie przeczytasz". I później wspólnie o tym dyskutowaliśmy.

Charlie Cox jako Daredevil przez kolejne 10 lat?

Aktorzy przekonują, że byli "bardzo zaangażowani w proces twórczy". W dodatku praca nad Born Again jest dla Coxa niezwykle wymagająca z fizycznego punktu widzenia. Nie ukrywa on, że jego "kolana nie są już tak sprawne jak 10 lat temu", więc po zejściu z planu poddaje się długiej rehabilitacji - w czasie strajków aktorów i scenarzystów przeszedł nawet operację barku. Odtwórca roli Daredevila jest jednak gotowy na więcej wyzwań:

Ten serial jest bardzo wymagający fizycznie, co samo w sobie uwielbiam. Nie zamieniłbym tego na żadne inne doświadczenie. Przyjdzie taki moment, że nie będę już w stanie tego robić, ale póki możecie, wykonujcie swoją pracę najlepiej, jak potraficie, i dajcie z siebie wszystko. Jestem niesamowicie wdzięczny za to, że mogę grać w tym serialu, i mam nadzieję, że będę mógł to robić przez kolejne 10 lat.

Najlepsze aktorskie seriale komiksowe w historii. Tylko spróbujcie odgadnąć zwycięzcę

45. Iron Fist (2017-2018)