Daredevil: Born Again - Deborah Ann Woll powróci w serialu MCU?

Jak już wiadomo platforma Disney+ i Marvel Studios pracują nad serialem Daredevil: Born Again, czyli solową produkcją o Diable z Hell's Kitchen, która rozgrywa się w MCU. Deborah Ann Woll wcieliła się w postać Karen Page, przyjaciółki Matta Murdocka w produkcji Netflixa o bohaterze. Biorąc pod uwagę fakt, że Charlie Cox i Vincent D'Onofrio, którzy wystąpili w serialu, powracają w MCU do swoich kreacji, wielu fanów zastanawia się czy aktorka również pojawi się w projekcie Disney+. W podcaście Inside of You Woll stwierdziła, że na razie Marvel Studios nie odzywało się do niej w tej sprawie, więc na obecną chwilę nie jest częścią serialu. Jednak zaznaczyła, że kocha grać Karen Page i czuje, że jest jeszcze wiele do opowiedzenia o bohaterce.

Dla przypomnienia w komiksowej historii Born Again uzależniona od heroiny Karen Page sprzedaje za działkę narkotyku informację o tym, że Matt Murdock jest Daredevilem. Zatem stanowi ona bardzo ważną postać w historii. Pytanie tylko czy Disney+ będzie chciało wiernie zaadaptować opowieść czy tylko lekko się nią inspirować.

Daredevil: Born Again - White Tiger w serialu?

Do sieci trafiła plotka. Ujawnił ją najpierw portal Giant Freakin Robots, a potem potwierdził na podstawie swoich źródeł serwis Murphy's Multiverse. Otóż mówi ona o tym, że w serialu pojawi się postać bohaterki White Tiger. Podobno Marvel Studios chce zaangażować Jennę Ortegę w tej roli. Oczywiście jak na razie należy traktować tę informację z przymrużeniem oka. Dla przypomnienia w komiksach w rolę White Tiger wcielały się trzy osoby. Pierwszą był Hector Ayala, a kolejnymi Angela Del Toro i Ava Ayala. Postać czerpała swoją moc z Amuletu Białego Tygrysa, który dawał swojemu posiadaczowi wyjątkowe zdolności między innymi znajomość sztuk walki, supersiłę i wytrzymałość.