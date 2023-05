Daredevil: Born Again - Kingpin na planie. Złoczyńca przejmie Nowy Jork w MCU?

Fot. Marvel

Pojawiły się nowe zdjęcia z planu Daredevil: Born Again. To nowy serial MCU o tytułowym superbohaterze, którego ponownie zagra Charlie Cox. To nie jedyny taki powrót. Vincent D'Onofrio, który w Daredevilu z Netflixa grał złoczyńcę Kingpina, także wróci do swojej roli. I jak podpowiadają poniższe zdjęcia, czeka go awans.

Wygląda na to, że Kingpin z MCU będzie próbował umocnić swój status, kandydując na burmistrza Nowego Jorku; złoczyńca pozuje na zdjęciach obok mieszkańców, co daje klimat kampanii wyborczej, a także nosi przypinkę z amerykańską flagą. Co więcej, już wcześniej pojawiały się wskazówki, że pojawi się taki wątek - statyści z serialu nosili na sobie ubrania i gadżety Wilsona Fiska.

Warto też pamiętać, że Kingpin w komiksach Marvela często wkraczał w świat polityki, kandydując nie tylko o posadę burmistrza, ale nawet prezydenta.

Daredevil: Born Again - Kingpin na planie

https://twitter.com/DDBAbts/status/1656542209368371200

Daredevil: Born Again - Vincent D'Onofrio o przemocy

Aktor wyjaśnił wcześniej, czemu fani lubili przemoc w serialu Netflixa, a także obiecał, że nie zabraknie jej w produkcji Disney+.

Myślę, że jedną z rzeczy, którą fani pokochali w oryginale, było to, że przemoc nie była tylko po to, by być. Czasami brutalność zaskakiwała, ale zawsze opierano ją na emocjach, które przeżywali Daredevil i Kingpin. [...] Tym razem też to się pojawi: zarówno przemoc emocjonalna, jak i fizyczna.

