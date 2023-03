Daredevil: Born Again - postać z serialu Netflixa powróci. Zagra ją inna aktorka

fot. materiały prasowe

Wiemy, że w serialu Daredevil: Born Again powrócą do swoich ról Charlie Cox (Daredevil), Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin) oraz Jon Bernthal (Punisher). Niestety, ale inni aktorzy nie będą wracać, a pierwszy recasting postaci znanej z serialu Netflixa pokazuje, że inni bohaterowie pewnie też dostaną nowych aktorów. Ujawniono bowiem, że Sandrine Holt (24 godziny, House of Cards) wcieli się w Vanessę Fisk, żonę Wilsona Fiska. W serialu Daredevil produkowanego dla Netflixa tę postać grała Ayelet Zurer. Wiemy, że serial Netflixa to alternatywny świat równoległy, więc zgodnie z zasadami multiwersum te same postacie mogą wyglądać inaczej.

Przypomnijmy, że według doniesień w obsadzie na pewno nie powrócą Deborah Ann Woll (Karen Page) oraz Elden Henson (Foggy Nelson). Nie jest jednak wykluczone, że te postacie także zostaną obsadzone przez innych aktorów.

Ayelet Zurer jako Vanessa Fisk / Źródło: Marvel

Daredevil: Born Again - reżyser

Prace na planie już trwają. Dzięki temu wiemy, że za kamerą pierwszego odcinka stoi Michael Cuesta. Tworzył on piloty takich seriali jak Dexter oraz Homeland.

W obsadzie są także Michael Gandolfini, Margarita Levieva oraz Michael Gaston. Autorami scenariuszy i producentami wykonawczymi są Matt Corman i Chris Ord. Obaj pracowali przy serialach Kamuflaż oraz The Enemy Within.