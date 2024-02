Daredevil: Born Again - nowe zdjęcia z planu. Charlie Cox całuje się z [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

Pojawiły się nowe zdjęcia z planu serialu Disney+ Daredevil: Born Again. Przedstawiają Matta Murdocka Charliego Coxa całującego się z jedną z serialowych bohaterek, w którą wciela się aktorka Margarita Levieva. Zobaczcie sami.

Daredevil: Born Again - Charlie Cox i Margarita Levieva

Deadline w 2022 roku poinformowało o tym, że Margarita Levieva została obsadzona w serialu Disney+ Daredevil: Born Again. Nie zdradzono jednak, kogo zagra. Niestety, w 2024 roku wciąż tego nie wiemy. Na pewno planowano, by jej bohaterka miała wątek miłosny z Mattem Murdockiem, co pozostało bez zmian, wnioskując z poniższych zdjęć.

Ekranowy Daredevil jest znany ze swoich romantycznych podbojów, wśród których są między innymi Karen Page i Elektra. Jeszcze przed debiutem swojego nowego solowego serialu Disney+ zdążył także podbić serce Jen Walters aka She-Hulk z MCU.

Trudno powiedzieć, kogo może zagrać Margarita Levieva, ale fani obstawiają postać z komiksów, znaną jako Kirsten McDuffie - to zastępczyni prokuratora okręgowego, która poznaje Matta Murdocka w sądzie, zanim postanawia wybrać się z nim na randkę. Co myślicie o tej teorii?

Daredevil: Born Again - więcej zdjęć z planu

Poniżej więcej zdjęć z planu Daredevil: Born Again:

Daredevil z MCU - figurka od Hot Toys

Charlie Cox powrócił jako Daredevil. Superbohater na dobre zadomowił się w MCU: wystąpił w Spider-Man: No Way Home i Mecenas She-Hulk, a w przyszłości ma zadebiutować jego solowy serial. Dzięki nowej figurce Hot Toys po raz kolejny możemy przyjrzeć się jego nowemu kostiumowi, który jest bardzo wierny komiksom i przedstawia klasyczną wersję superbohatera.

Figurka kolekcjonerska została wykonana w skali 1:6. Przedstawia Daredevila z MCU. Superbohater ma na sobie kostium, w którym dominują kolory musztardowy, bordowy i srebrny. Zostały także dołączone charakterystyczne okulary przeciwsłoneczne Matta Murdocka i nunchaku.