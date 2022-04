Daredevil zabije Kingpina? Matt Murdock przysięga, że to zrobi - ma powód

Marvel

Do sieci trafiła już zapowiedź zeszytu Devil's Reign #6, finałowej odsłony serii o tym samym tytule, za którą odpowiadają scenarzysta Chip Zdarsky i rysownik Marco Checchetto. To właśnie drugi z nich upublicznił na Twitterze plansze z nadchodzącego komiksu, z których wynika, że Daredevil będzie chciał zabić Kingpina. Przysięga na tym polu wiąże się z faktem, że w poprzedniej części opowieści Wilson Fisk odebrał życie bliźniakowi Matta Murdocka, Mike'owi - informowaliśmy Was o tym już wcześniej.

Zaprezentowane materiały pokazują również szeroko zakrojoną batalię, do której dojdzie na ulicach Nowego Jorku. Avengers i ich sojusznicy zmierzą się z pochodzącymi z innych światów i kontrolowanymi mentalnie dzięki mocom Purple Mana wariantami; jedna ze scen pokazuje choćby walkę Kapitana Amerykami z inkarnacjami Doktora Octopusa i Luke'a Cage'a.

Devil's Reign #6 - plansze

Przypomnijmy, że w serii Devil's Reign Wilson Fisk stworzył specjalne ustawy zakazujące jakiejkolwiek działalności superbohaterów czy mścicieli, powołując również do życia swoją wersję drużyny Thunderbolts. Takie posunięcia są m.in. konsekwencją strachu Kingpina przed Daredevilem, który według antagonisty miałby w tajemniczy sposób manipulować jego umysłem.

Devil's Reign #6 ukaże się na amerykańskim rynku 6 kwietnia.

