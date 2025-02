Daredevil: Odrodzenie miało być pierwotnie komedią? Showrunner obalił zarzuty!

fot. materiały prasowe

Showrunner serialu Daredevil: Odrodzenie, Dario Scardapane obalił nieco abstrakcyjne twierdzenie współtwórcy postaci Deadpoola, Roba Liefelda, jakoby serial miał pierwotnie być komedią.

Sam Liefeld zerwał współpracę z Marvelem po serii rzekomych naruszeń – w tym faktu, że nie dostał zaproszenie na afterparty po premierze filmu Deadpool & Wolverine oraz brak przypisania znaczących zasług na początkowych napisach filmu. Teraz współtwórca komiksowej postaci dzieli się w swoich mediach społecznościowych szalonymi założeniami na temat projektów, w których nigdy nie brał udziału.

Daredevil: Odrodzenie – wypowiedź showrunnera

Tak wyglądała teoria Liefelda opublikowana przez niego w internecie.

Zanim szefostwo Marvela w końcu zaczęło słuchać twórców, Daredevil: Born Again był komedią! Sprowadzili specjalistę od scen akcji, Phila Silverę, który dosłownie nakręcił na nowo prawie każdy odcinek.

Dario Scardapane skomentował to w wywiadzie dla portalu ComicBook.

Phil wykonał niesamowitą pracę przy naszych scenach akcji, ale nie reżyserował odcinków i nie sądzę, żeby [producenci] wyobrażali sobie to jako komedię. To, co zobaczyłem, gdy się za to zabrałem i zacząłem nad tym pracować, nie było komedią.

Daredevil: Odrodzenie – fabuła, data premiery

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Premiera serialu Daredevil: Odrodzenie na Disney+ jest zaplanowana na 4 marca. Kolejne odcinki będą pojawiały się na platformie co tydzień we wtorki.