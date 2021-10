Darkseid został najpotężniejszą Zieloną Latarnią. Uniwersum DC drży w posadach

DC

Chociaż Liga Sprawiedliwości myślała, że pokonała Darkseida, wszystko było częścią jego większego planu. W komiksie Justice League: Last Ride, potężny antagonista ujawnił swoją nową potęgę czerpaną z mocy Zielonych Latarni. Teraz podzielona Liga Sprawiedliwości musi odłożyć na bok dzielące ich różnice, aby stawić czoła Darkseidowi, który stał się potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

W poprzednich numerach Justice League: Last Ride scenarzysty Chipa Zdarsky'ego i rysownika Miguela Mendonçy, Liga Sprawiedliwości była pewna, że udało się powstrzymać Darkseida poprzez zniszczenie centralnej baterii Zielonych Latarni na Oa. Bitwa spowodowała utratę Marsjanina Łowcy, co doprowadziło do podziałów wewnątrz drużyny, zaś Darkseid tak naprawdę przetrwał wybuch, odradzając się na nowo z ogromną mocą Zielonej Latarni, dzięki pokonaniu Hala Jordana i zniszczeniu centralnej baterii. To była część misternego planu złoczyńcy, który współpracował nawet z Lobo, chronionym przez Ligę. Batman domyśla się, co planuje ich największy wróg, ale jest już za późno. Darkseid ze swoją nową mocą, przywracając istnienie swoim legionom, tym samym ponownie uwalniając mroczną potęgę w uniwersum DC.

Tym samym Darkseid stał się obecnie najsilniejszą Zieloną Latarnią, niestety jednak nie ma dobrych intencji i chęci wykorzystania tej mocy do dobrych celów.