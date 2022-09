Sonda DART idzie na czołowe zderzenie z planetoidą. W nocy NASA przeprowadzi historyczną transmisję

NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

W nocy z 26 na 27 września o godz. 1:14 polskiego czasu dojdzie do długo wyczekiwanego zderzenia sondy DART z Dimorphosem, księżycem planetoidy Didymos. Wiemy już, że NASA przeprowadzi transmisję online i na żywo z tego wydarzenia, którą będziemy mogli obejrzeć na stronie internetowej agencji, jej kanale w serwisie YouTube oraz na Facebooku i Twitterze. Przypomnijmy, że mamy tu do czynienia z historyczną misją, którą należy uznać za test obrony planetarnej - DART uderzy w Dimorphosa celowo, aby sprawdzić, czy siła uderzenia jest w stanie zmienić trajektorię kosmicznego obiektu.

Długa na 8,5 metra, ważąca przeszło pół tony i kosztująca aż 330 mln USD sonda DART zderzy się z poruszającą się z prędkością 6,6 km/s planetoidą ok. 11 mln km nad Oceanem Indyjskim. Naukowcy NASA zakładają, że w efekcie uderzenia prędkość księżyca Didymosa powinna zmienić się o ok. 0,4 mm/s, co wpłynęłoby na zauważalną zmianę jego orbity i skrócenie okresu orbitalnego, który obecnie wynosi 11 godzin i 55 minut. Datę i miejsce uderzenia wybrano nieprzypadkowo; potencjalna bliskość Dimorphosa pozwoli na dokładniejsze przyjrzenie się zjawisku za pomocą ziemskich teleskopów i prześledzenie ewentualnej zmiany orbity.

10 dni temu od sondy DART odłączono satelitę LICIACube, która zarejestruje uderzenie za pomocą wbudowanych w nią kamer. Z kolei w 2024 roku Europejska Agencja Kosmiczna wyśle w kierunku Dimorphosa sondę Hera, która za 4 lata zbada powstały w wyniku zderzenia krater.

W samym tylko Układzie Słonecznym jak do tej pory skatalogowano ponad milion planetoid, zwanych również asteroidami. Wśród nich znajduje się kilka tysięcy potencjalnie niebezpiecznych dla Ziemi, których uderzenie w naszą planetę mogłoby zrodzić katastrofalne skutki.