Teleskop Webba - zjawiskowe piękno Neptuna! Pierścienie i zdjęcie, jakiego nie było od 33 lat

NASA/Voyager 2

Teleskop Webba w ostatnim czasie wykonał kolejne zdjęcia, tym razem kierując swój obiektyw w stronę planet Układu Słonecznego - Marsa i Neptuna. Fotografia drugiego z tych obiektów zachwyca swoim pięknem; jest ona najdokładniejszym obrazem lodowego giganta od 33 lat - w 1989 roku na Ziemię trafiły jeszcze wyraźniejsze zdjęcia zrobione przez przelatującą wówczas obok Neptuna słynną sondę Voyager 2. W żaden sposób nie zmienia to faktu, że najnowsza fotografia obiektu ukazuje coś, czego ludzkość jeszcze nie widziała.

Chodzi tu mianowicie o część pierścieni planety - o ich obecności wiemy co prawda już od przeszło 3 dekad, jednak Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba przyjrzał się Neptunowi w podczerwieni, co pozwoliło na odkrycie kilku nieznanych do tej pory, słabo odbijających światło okręgów pyłu, które znajdują się bliżej samego obiektu.

Warto w tym miejscu dodać, że wykonane przez Voyagera 2 zdjęcia przedstawiały ostatnią planetę Układu Słonecznego jako niebieską; ponieważ jednak wbudowana w JWST kamera NIRCam obserwuje wszechświat w podczerwieni, Neptun w obiektywie kosmicznego obserwatorium jest ciemny, z wyjątkiem znajdujących się w najwyższych partiach atmosfery chmur - wszystko przez to, że gazowy metan z atmosfery lodowego olbrzyma pochłania większość światła czerwonego i podczerwonego.

Na poniższym zdjęciu zobaczycie także księżyce Neptuna, w tym największy z nich - Tryton. Na pierwszy rzut oka przypomina on gwiazdę; dzieje się tak, gdyż obiekt ten jest przykryty powłoką zamrożonego azotu, która odbija ok. 70% padającego na nią światła.

Teleskop Webba - Neptun i Mars na nowych zdjęciach

Teleskop Webba - zdjęcie Neptuna