Dave Bautista nie zamierza słuchać żadnego jojczenia: mamy szczęście, że możemy to robić
Dave Bautista kocha aktorstwo. Po przełomowej roli w Strażnikach Galaktyki wciąż szuka nowych wyzwań i cieszy się z tego co robi. Dlatego nie może znieść, gdy musi pracować z kimś, kto narzeka na tworzenie filmów.
Dave Bautista i J.J. Perry udzielili wywiadu portalowi Collider. Gwiazda i reżyser przyznali, że zbliżyli się do siebie podczas kręcenia Afterburn i The Killer's Game. Dziennikarz stwierdził, że w takim razie praca z kimś, kto jest „dupkiem”, musi zmieniać plan zdjęciowy w koszmar. Bautista przyznał mu rację:
Następnie aktor dodał:
Dave Bautista na koniec podsumował, że bardzo go cieszą pozytywne opinie i szacunek ze strony fanów, ale czuje, że jeszcze nie pokazał im się z najlepszej strony. Dlatego pragnie nadal rozwijać się aktorsko i szuka nowych wyzwań. Pragnie też pewnego dnia stać się artystą, którego bierze się pod uwagę w sezonie nagród.
Źródło: hollywoodreporter.com
