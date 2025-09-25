placeholder
Reklama
placeholder

Dave Bautista nie zamierza słuchać żadnego jojczenia: mamy szczęście, że możemy to robić

Dave Bautista kocha aktorstwo. Po przełomowej roli w Strażnikach Galaktyki wciąż szuka nowych wyzwań i cieszy się z tego co robi. Dlatego nie może znieść, gdy musi pracować z kimś, kto narzeka na tworzenie filmów.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  dave bautista 
Dave Bautista Źródło: materiały prasowe
Reklama

Dave Bautista i J.J. Perry udzielili wywiadu portalowi Collider. Gwiazda i reżyser przyznali, że zbliżyli się do siebie podczas kręcenia Afterburn i The Killer's Game. Dziennikarz stwierdził, że w takim razie praca z kimś, kto jest „dupkiem”, musi zmieniać plan zdjęciowy w koszmar. Bautista przyznał mu rację:

W coś absolutnie okropnego. Jestem po prostu już w takim wieku, że życie wydaje mi się chole***e za krótkie. Chcę pracować z ludźmi, których kocham i szanuję, ponieważ kocham tę branżę. Kocham tworzenie filmów. Jeśli ktoś nie chce tu być, ja też nie chcę przebywać w jego towarzystwie, rozumiesz? Bo cieszę się, że tu jestem.

Następnie aktor dodał:

To moja wielka miłość i zależy mi na niej. Chcę tu być i chcę wykorzystać ten czas najlepiej jak potrafię. Więc nie chcę słyszeć, jak ktoś narzeka, jęczy i jojczy mi nad uchem, że musi robić coś, co mamy szczęście, że mamy szansę robić.

Dave Bautista na koniec podsumował, że bardzo go cieszą pozytywne opinie i szacunek ze strony fanów, ale czuje, że jeszcze nie pokazał im się z najlepszej strony. Dlatego pragnie nadal rozwijać się aktorsko i szuka nowych wyzwań. Pragnie też pewnego dnia stać się artystą, którego bierze się pod uwagę w sezonie nagród.

Źródło: hollywoodreporter.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  dave bautista 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

4,5

2025
Afterburn Komedia

5,8

2024
Oglądaj TERAZ The Killer's Game Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Forza Horizon 6
-

Forza Horizon 6 już oficjalnie - zobaczcie zwiastun! Nowa odsłona serii zabierze graczy do Japonii

2 Jest krew, Stephen King - okładka książki
-

Powstanie adaptacja mrocznej noweli Kinga. Po raz pierwszy w historii trafi na ekran

3 Crimson Desert
-

Crimson Desert z nowym zwiastunem fabularnym. Znamy datę premiery i zawartość edycji kolekcjonerskiej

4 Daredevil: Odrodzenie
-

Czy Daredevil dołączyłby do Avengers? Charlie Cox wyjaśnia

5 Fourth Wing. Czwarte skrzydło - okładka
-

Ta książka fantasy stała się hitem. Są nowe informacje o serialu Amazona

6 Jimmy Kimmel i Glen Powell
-

Po sprawie Kimmela akcjonariusze Disneya grożą pozwem. Co zrobi Trump?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e05

Miasteczko South Park

s49e01

Ryzykanci

s2025e185

Moda na sukces

s11e11

Wykute w ogniu

s10e28

Wykute w ogniu

s06e01

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e180

Zatoka serc

s38e181

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mark Hamill
Mark Hamill

ur. 1951, kończy 74 lat

Donald Glover
Donald Glover

ur. 1983, kończy 42 lat

David Benioff
David Benioff

ur. 1970, kończy 55 lat

Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones

ur. 1969, kończy 56 lat

Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV