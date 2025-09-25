Dave Bautista nie zamierza słuchać żadnego jojczenia: mamy szczęście, że możemy to robić

Źródło: materiały prasowe

Dave Bautista i J.J. Perry udzielili wywiadu portalowi Collider. Gwiazda i reżyser przyznali, że zbliżyli się do siebie podczas kręcenia Afterburn i The Killer's Game. Dziennikarz stwierdził, że w takim razie praca z kimś, kto jest „dupkiem”, musi zmieniać plan zdjęciowy w koszmar. Bautista przyznał mu rację:

W coś absolutnie okropnego. Jestem po prostu już w takim wieku, że życie wydaje mi się chole***e za krótkie. Chcę pracować z ludźmi, których kocham i szanuję, ponieważ kocham tę branżę. Kocham tworzenie filmów. Jeśli ktoś nie chce tu być, ja też nie chcę przebywać w jego towarzystwie, rozumiesz? Bo cieszę się, że tu jestem.

Następnie aktor dodał:

To moja wielka miłość i zależy mi na niej. Chcę tu być i chcę wykorzystać ten czas najlepiej jak potrafię. Więc nie chcę słyszeć, jak ktoś narzeka, jęczy i jojczy mi nad uchem, że musi robić coś, co mamy szczęście, że mamy szansę robić.

Dave Bautista na koniec podsumował, że bardzo go cieszą pozytywne opinie i szacunek ze strony fanów, ale czuje, że jeszcze nie pokazał im się z najlepszej strony. Dlatego pragnie nadal rozwijać się aktorsko i szuka nowych wyzwań. Pragnie też pewnego dnia stać się artystą, którego bierze się pod uwagę w sezonie nagród.