To ON miał zagrać Peacemakera - dlaczego tego nie zrobił? Gwiazda Strażników Galaktyki odpowiada
James Gunn zdradził, że to nie John Cena, a Dave Bautista był pierwszym wyborem do roli Peacemakera, ale z pewnych powodów nie udało się zawiązać współpracy. Jak pamięta to aktor i czy żałuje?
Jakiś czas temu James Gunn zdradził, że to nie John Cena był pierwszym wyborem jeśli chodzi o rolę Peacemakera w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad. Rola została napisana dla gwiazdy Strażników Galaktyki, a konkretnie Dave'a Bautisty, który w tamtej trylogii Marvela wcielał się w Draxa. Gunn wyjaśnił, że nie udało się zaangażować tego aktora do filmu z powodu innych zobowiązań i ilości proponowanych pieniędzy.
Dave Bautista o nowym Nieśmiertelnym: świeża historia i akcja jak w Johnie Wicku
Dave Bautista odpowiada w sprawie Peacemakera
Teraz do sprawy odniósł się sam Bautista, który opowiedział o tym portalowi ComicBook:
Bardzo chciałem zagrać tę rolę. James Gunn napisał ją dla mnie, ale nie mogłem tego zrobić, bo już miałem zaplanowaną Armię umarłych. Chodziło o terminarz i tu nie mogliśmy się dogadać.
Myślę, że i tak dobrze wyszło. Muszę szczerze powiedzieć, że nie byłbym w stanie tego zagrać tak, jak John [Cena]. Jest idealny w tej roli. Ja bym sobie z tym nie poradził. To nie byłby tak ogromny sukces.
Jestem trochę zazdrosny, bo kochałbym tę rolę, ale to nie byłoby to samo i to nie byłoby takie dobre.
Źródło: comicbook.com
