Dave Bautista sprawił, że fani martwią się o jego zdrowie. Odniósł się do swojej wagi

Dave Bautista zaskoczył podczas promocji swojego nowego filmu, The Killer's Game, kluczową zmianą w swoim wyglądzie. Aktor schudł, co wywołało niepokój i spekulacje na temat jego zdrowia. Bautista odniósł się do tego podczas rozmowy z Chrisem Van Vlietem, dementując wszelkie plotki. Przyznał, że wcześniej przybrał na wadze do roli w horrorze M. Nighta Shyamalana, Pukając do drzwi. Jednak nie czuł się komfortowo w swoim ciele, dlatego postanowił schudnąć.

- Zauważyłem, że im bardziej tracę na wadze, tym lepiej się czuję. Co więcej, lepiej wyglądałem przed kamerą i obok innych aktorów. Ludzie mówią: "Boże, jesteś szczupły". Widziałem, że niektórzy martwią się o moje zdrowie. A kiedy mówię na głos, że mam 194 cm wzrostu i ważę 108 kilogramów, to brzmi, jakbym był dużą osobą. Przez te wszystkie lata ludzie widzieli mnie jako kogoś jeszcze większego, więc myślą, że teraz jestem anorektykiem. Ale wciąż jestem po prostu dużym człowiekiem w porównaniu z typowym aktorem.

Bautista nadal przestrzega swojej diety, co postrzega jako korzystne dla jego kariery aktorskiej.

