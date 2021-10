Dave Bautista to superbohater nie tylko w MCU. Uratował skrzywdzonego szczeniaka

Fot. cagesideseats.com

Dave Bautista jest znany między innymi z roli w Strażnikach Galaktyki. Na tym jednak jego praca superbohatera się nie kończy. Tym razem aktor postanowił przygarnąć trzymiesięcznego szczeniaczka imieniem Penny. Jest to pies rasy pitbull, a jego droga do domu celebryty była wyjątkowo emocjonująca i rozpoczęła się 16 września 2021 roku. Wtedy organizacja Humane Society of Tampa Bay poinformowała, że w schronisku pojawił się nowy czworonóg. Pies został znaleziony na ulicy z metalowym łańcuchem osadzonym wokół szyi.

Fot. WTSP.com

Dave Bautista najpierw zaoferował nagrodę, by złapać winnego

Historia psa szybko okrążyła cały Internet i zwróciła uwagę aktora. Dave Bautista zaoferował 5,000 dolarów za informacje, które doprowadziłyby do aresztowania osoby odpowiedzialnej za krzywdę zwierzęcia. Według People Magazine wytłumaczył swoje zaangażowanie tym, że dla niego nie ma nic bardziej niewinnego od szczeniaka i jeśli ktoś potrafi go tak skrzywdzić, to jest najniższą formą człowieka i prawdziwym złem.

Dave Bautista - adopcja skrzywdzonego szczeniaka

The Humane Society of Tampa Bay przyłączyła się do wysiłków aktora, dodając 1,000 dolarów do nagrody. Alvarez Injury Law dorzuciło następne 5,000 dolarów. Jednak nikt nie wystąpił po te 11,000 dolarów. Dave Bautista postanowił jednak sam zadbać o to, by szczeniak nie musiał już nigdy cierpieć i postanowił go adoptować. Podzielił się szczęśliwymi wiadomościami o powiększeniu rodziny przez Instagrama.

Wygląda na to, że Penny znalazła swój dom na zawsze. W dodatku będzie miała rodzeństwo, ponieważ to nie pierwszy pies uratowany przez aktora. Dave Bautista ma oprócz niej jeszcze dwa czworonogi, które przygarnął po tym, jak były zaniedbywane przez poprzedniego właściciela.