David Tennant chciałby, żeby brytyjska ministra "zamknęła się". Jest ostra odpowiedź

fot. materiały prasowe

Reklama

David Tennant, znany z seriali Doktor Who i Dobry omen, dostał nagrodę Celebrity Ally na gali British LGBT Awards. Podczas swojego przemówienia skrytykował brytyjską ministrę Kemi Badenoch. Jego fragment wzbudził pewne kontrowersje wśród internautów.

Wypowiedź Davida Tennanta

Tennant podczas przyjmowania nagrody powiedział, że to, za co dostał nagrodę - wiara w to, że każdy ma prawo być tym, kim chce - powinno być zwykłą ludzką przyzwoitością, a nie czymś wyjątkowym. Następnie podsumował:

Dopóki nie obudzimy się w świecie, w którym Kemi Badenoch nie istnieje - nie życzę jej źle, po prostu chciałbym, żeby się zamknęła - jestem zaszczycony, że mogę przyjąć tę nagrodę.

ROZWIŃ ▼

Badenoch podczas swojej kadencji opowiadała się między innymi za zakazem wstępu dla kobiet transpłciowych do damskich toalet. Była także przeciwna temu, by mogły dołączyć do żeńskich drużyn sportowych.

Odpowiedź Kemi Badenoch

Badenoch postanowiła mu odpowiedzieć. W swoich mediach społecznościowych zamieściła post, w którym napisała, że nie zamierza "się zamknąć".

Nie zamknę się. Nie dam się uciszyć mężczyznom, którzy stawiają oklaski Stonewall ponad bezpieczeństwo kobiet i dziewcząt. Bogaty, lewicowy, biały celebryta, tak zaślepiony ideologią, że nie widzi skutków atakowania jedynej czarnej kobiety w rządzie, poprzez publiczne wzywanie do zakończenia mojego istnienia.

ROZWIŃ ▼

Jej wpis na X został udostępniony przez J.K. Rowling, autorkę serii książek o Harrym Potterze.