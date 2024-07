Davide Soliani odchodzi z Ubisoftu po 25 latach. To on połączył świat Kórlikow i Mario

fot. x.com

Davide Soliani poinformował na swoim profilu w serwisie X, że zdecydował się odejść z Ubisoftu, a więc firmy, w której szeregach spędził ostatnich 25 lat. Twórca jako powód swojego działania podał chęć "wyruszenia na nową przygodę" i dodał, że obecnie nie może zdradzić na ten temat nic więcej.

Soliani zasłynął przede wszystkim z serii Mario + Rabbids, nad którą pracował od 11 lat. To taktyczne produkcje, w których połączono światy Kórlików oraz... Mario. Na rynek trafiły dwie produkcje należące do tego cyklu - Mario + Rabbids: Kingdom Battle z 2017 roku oraz wydane pięć lat później Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Obie zostały docenione zarówno przez graczy, jak i krytyków.

