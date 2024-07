Play by Play Studios

Ponad dwie dekady minęły już od debiutu NBA Street. Teraz nadszedł czas na następcę, a niszę chce wypełnić studio Play by Play, kierowane przez byłego producenta EA, Scotta Probsta. Pracują oni nad The Run: Got Next, dynamiczną, uliczną koszykówką 3 na 3. Jak zapowiadają twórcy, pozwoli ona zwiedzić najsłynniejsze uliczne boiska do gry w kosza.

Twórcy nie mydlą nam oczu - to nie będzie żadna symulacja, tylko czysto zręcznościowa produkcja, w którą zagramy solo, a także współpracując lub rywalizując z innymi osobami. Wirtualni zawodnicy będą mieć zarówno mocne, jak i słabe strony, a na graczach spoczywał będzie dobór drużyny w taki sposób, by spełniała ona oczekiwania i jak najlepiej sprawdzała się w sportowych zmaganiach.

Sama rozgrywka będzie również wzbogacana modyfikatorami boiska i nagrodami do zgarnięcia. To ma znacznie wpłynąć na sam gameplay, który - jak obiecuje Play by Play - będzie inny na każdej z aren, na jakiej przyjdzie nam toczyć koszykarskie boje.

The Run: Got Next zmierza na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Premiera zaplanowana została na przyszły rok.