DC Comics rozda darmowe tokeny NFC uczestnikom FanDome 2021

Źródło: DC

Dzięki współpracy DC Comics oraz Palm NFT Studio łowcy NFT mogą upolować darmowe kolekcjonerskie tokeny rejestrując się na wirtualny konwent FanDome 2021. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wydarzenia tokeny o trzech poziomach rzadkości, wśród których znajdziemy okładki komiksów z takimi bohaterami jak Batman, Harley Quinn, Superman, Wonder Woman czy Zielona Latarnia.

Najpopularniejsze tokeny FanDome NFT przykuwają wzrok nietuzinkowym wyglądem, gdyż komiksowe okładki zaprezentowano na nich w formie naklejki na dyskietki, nośnik danych królujący na rynku przed upowszechnieniem się pamięci USB. Rzadsze edycje umieszczono zaś na bardziej futurystycznych nośnikach. Warto także zauważyć, że wraz ze zmianą stopnia rzadkości tokena zmienia się także komiksowa okładka. Podstawowy FanDome NFT z Wonder Woman pokazuje zeszyt Wonder Woman #1 z 1987 roku autorstwa George'a Peréza, na rzadkim tokenie zobaczymy premierowy numer Nubia and the Amazons #1 od Alithy Martinez, a w legendarnej wersji będziemy mogli podziwiać zeszyt Future State: Wonder Woman #1 autorstwa Jenny Frison.

Źródło: DC

Mariaż DC Comics z Palm NFT Studio nie jest przypadkowy. Korporacja długo wstrzymywała się przed wejście na rynek tokenów NFT w obawie o to, że wspierając rozwój tej branży, pośrednio przyczyni się do nadmiernego zużycia prądu. W końcu procesy blockainowe stanowiące podstawę rynku NFT pochłaniają ogromne ilości energii . Zespół Palm twierdzi jednak, że udało mu się zredukować zużycie energii elektrycznej aż o 99,9% w porównaniu do systemów Proof of Work powszechnie wykorzystywanych w tej branży. To z kolei pozwoliło wytwarzać kolekcjonerskie tokeny NFT niemalże przy zerowym koszcie. Przynajmniej tak twierdzą autorzy informacji prasowej opisującej FanDome NFT.

DC FanDome 2021 odbędzie się 16 października 2021 roku, ale pierwszy drop tokenów zaplanowano już na 5 października.