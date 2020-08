DC FanDome podzielone na dwa wydarzenia. Plakat ujawnia wygląd nowej Batwoman?

DC/Jim Lee

DC FanDome będzie wydarzeniem związanym ze wszystkim opartym na komiksach DC, zatem ze świata Batmana, Supermana i wielu innych kultowych postaci. Podczas imprezy promowane będą filmy, seriale, gry oraz same komiksy.

Poinformowano teraz o dość istotnej zmianie. Impreza została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich DC FanDome: Hall of Heroes odbędzie się 22 sierpnia, a druga o nazwie DC FanDome: Explore the Multiverse odbędzie się 12 września. To oznacza, że pierwsza część będzie trwała łącznie 8 godzin i zostanie powtórzona trzy razy w czasie trwania jednej doby.

fot. materiały prasowe

DC FanDome: Hall of Heroes rozpocznie się o 19:00 czasu polskiego. Impreza będzie składać się ze specjalnych paneli i ekskluzywnych materiałów wideo. Wśród promowanych filmów nie zabraknie: Wonder Woman 1984, Legion samobójców: The Suicide Squad, Snyder Cut: Liga Sprawiedliwości, Black Adam, Shazam 2 i The Batman. Powinniśmy też otrzymać pierwszy materiał wideo promujący nadchodzący film The Flash. Co ciekawe, usunięto z harmonogramu panel poświęcony tajemniczemu projektowi.

Wydarzenie DC FanDome: Explore the Multiverse, które odbędzie się 12 umożliwi fanom stworzenie własnej osi czasu wypełnionej wyselekcjonowanymi treściami.

Otrzymaliśmy też plakat wydarzenia stworzony przez Jima Lee. Widzimy na nim wszystkich bohaterów związanych z filmami, serialami i komiksami DC. Uwagę przykuwa czarnoskóra postać w kostiumie Batwoman. Czyżby to było pierwsze spojrzenie na nową bohaterkę w serialu The CW? Przypomnijmy, że Ruby Rose odeszła z produkcji i w jej miejsce pojawi się nowa postać grana przez Javicia Leslie. Wydaje się jednak, że pierwsze szczegóły i wygląd postaci możemy otrzymać na panelu serialu, a wygląd postaci na plakacie jest jedynie wizją Jima Lee. Dowiemy się tego niebawem. Zobaczcie: