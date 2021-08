Nasi ulubieni złoczyńcy z filmów DC. Kochamy Jokera, ale to nie on zajął 1.miejsce

fot. Warner

Jakie przyjęliśmy kryteria przy budowaniu poniższego rankingu? Ważna okazała się zarówno osobowość danej postaci, jak i charyzma aktora ją portretującego. Czy odpowiednio wpasował się w rolę? Czy zrozumiał odgrywanego przez siebie bohatera? Nie bez znaczenia jest tu również moc danego villaina - analizujemy przecież ekranizacje komiksów, gdzie przeważnie na pierwszym planie jest walka. W szranki stanęło ponad pięćdziesiąt antagonistów, którzy przewinęli się w filmach opartych na komiksach DC od lat sześćdziesiątych, aż do teraz.

Kwestią problematyczną w poniższym zestawieniu okazali się członkowie Legionu Samobójców. Postacie z drugiej części nie są tu uwzględni, bo niewielu z nas miało okazję ten film zobaczyć. Co do członków składu z filmu Davida Ayera nie mieliśmy jasności czy traktować ich jako bohaterów, czy antybohaterów. Finalnie, przychyliliśmy się do tej drugiej opcji, bo przecież, zanim zajęli się oni ratowaniem świata, robili całkiem okropne rzeczy. Zapraszamy do zapoznania się z galerią. Poniżej pierwsze zestawienie.

Ranking złoczyńców z filmów opartych na komiksach DC. Miejsca od 56. do 11.

56. Laurel Hedare (Kobieta-Kot)

Powyżej znalazło się miejsce dla złoli z Batmanów Schumachera oraz dwóch Jokerów (w kolejce czekają następni). Jest tu coś zarówno dla fanów groteski, jak i ciężkiego nolanowskiego stylu. Ci, zajmujący ostatnie pozycje to ewidetne wypadki przy pracy, ale już czołówka ma się czym pochwalić. Można nie lubić Riddlera Carreya i Dwóch-Twarz Jonesa, ale nie można odmówić im oryginalności. Panowie nie załapali się jednak do finałowej dziesiątki, bo tam już znalazła się tylko waga ciężka. Rzućcie okiem na naszych ulubionych złoczyńców.

Ranking złoczyńców z filmów opartych na komiksach DC. Miejsca od 10. do 1.