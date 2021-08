DC opóźnia premiery ponad 30 komiksów. Pandemia wciąż uderza w branżę

DC

Branża komiksowa nadal zmaga się z różnymi konsekwencjami pandemii COVID-19. Jak donosi serwis Newsrama, DC opóźniło amerykańskie premiery aż 28 zeszytów i 5 wydań zbiorczych - w tym przypadku chodzi zarówno o wersje drukowane, jak i cyfrowe. Wydawnictwo zdecydowało się na taki krok z uwagi na przerwy w łańcuchu dostaw.

W specjalnym oświadczeniu odpowiedzialny w DC za kwestie marketingowe Albert Ching wyjawia, że rozprzestrzenianie się wariantu Delta koronawirusa przełożyło się na wprowadzenie przez rządy na całym świecie rozmaitych restrykcji - otwierane i zamykane są porty morskie, zwiększyła się liczba zawieszanych połączeń lotniczych, godziny pracy w drukarniach ulegają zmianie, a w niektórych strategicznych dla firmy miejscach odnotowano niedobory papieru. Wszystko to sprawia, że łańcuch dostaw zostaje albo rozbity, albo ulega on wydłużeniu.

Oto wszystkie komiksy z opóźnionymi datami premier:

Pojedyncze zeszyty:

Batman: Reptilian #5 (nowa data - 2.11); Batman: The Adventures Continue Season Two #4 (14.09); Batman: The Adventures Continue Season Two #5 (21.09); Batman: The Long Halloween Special #1 (19.10); Batman/Catwoman #8 (19.10); Batman the Detective #5 (21.09); Blue & Gold #2 (7.09); Blue & Gold #3 (28.09); Green Lantern 2021 Annual (7.09); Hardware: Season One #2 (21.09); Justice League #67 (14.09); Locke & Key/The Sandman Universe: Hell & Gone #2 (28.09); Nubia & the Amazons #1 (19.10); Static: Season One #3 (31.08); Static: Season One #4 (12.10); Static: Season One #5 (16.11); Static: Season One #6 (21.12); Suicide Squad: Get Joker! #3 (2.11); Suicide Squad 2021 Annual (7.09); Superman: Son of Kal-El #3 (14.09); Superman '78 #3 (2.11); Superman: Son of Kal-El #4 (21.09); Teen Titans Academy #7 (12.10); Teen Titans Academy #8 (2.11); Wonder Girl #4 (12.10); Wonder Girl #5 (9.11); Wonder Girl #6 (23.11); Wonder Girl #7 (7.12).

Wydania zbiorcze:

Batman: No Man's Land Omnibus Vol. 1 (11.01.2022); Deathstroke by Christopher Priest Omnibus (5.10); Justice League Dark: The New 52 Omnibus (9.11); Superboy and the Legion of Super-Heroes (Tabloid Edition) (15.02.2022); The Books of Magic Omnibus Vol. 2 (11.01.2022).

To nie pierwszy raz, gdy DC czy Marvel przesuwają daty premier poszczególnych komiksów w dobie pandemii koronawirusa. Amerykańskie portale popkulturowe zauważają jednak, że do tego typu opóźnień w ostatnim czasie dochodzi coraz częściej.