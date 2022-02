Marvel - zupełnie nowy Hulkbuster Iron Mana. Potężna zbroja i Stark idący Thorowi na odsiecz!

Marvel

Marvel podgrzewa atmosferę wokół nadchodzącej historii Banner of War, w trakcie której ma dojść do monumentalnego starcia Thora i Hulka. Przypomnijmy, że za to wydarzenie odpowiada scenarzysta Donny Cates, a sam event został podzielony na 5 części; będą to kolejno: kwietniowy zeszyt Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha #1 oraz majowe Thor #25, Hulk #7, Thor #26 i Hulk #8.

Wiemy już, że opowieść rozpocznie się od ataku Zielonego Goliata na boga burzy. W następnych odsłonach Odyn spróbuje przeniknąć do psychiki Bruce'a Bannera, a w Hulku #7 do walki włączy się stający po stronie Thora Iron Man, który na potrzeby tej batalii stworzył zupełnie nowego Hulkbustera. Oficjalne opisy fabuł sugerują jednak, że interwencja Tony'ego Starka "może przynieść więcej szkód niż korzyści".

Tak prezentują się nowe materiały promocyjne:

Banner of War - materiały promocyjne

Powstanie nowego Hulkbustera sugerowano w różnych komiksach już od jakiegoś czasu. Komentatorzy w sieci spekulują, że potężna zbroja w nieznanych póki co okolicznościach może koniec końców zamienić się w broń, która będzie użyta przeciwko samemu Iron Manowi.

Zeszyt Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha #1 trafi na amerykański rynek 27 kwietnia.