DC połączyło siły z Rise Againt. Posłuchajcie dźwięków Death Metal

Źródło: DC

Dark Nights: Death Metal to komiksowy crossover stworzony dla DC przez Scotta Snydera oraz Grega Capullo, który rozpoczął się w maju tego roku. Seria doczekała się oficjalnego soundtracku w wykonaniu zespołu Rise Against. Najnowsza piosenka zespołu, Broken Dreams, jest jednym z utworów z Dark Nights: Death - The Official Soundtrack. Klip do piosenki został opublikowany na oficjalnych stronach DC na Twitterze i YouTube i zawiera zdjęcia z Dark Nights: Death Metal # 1.

https://twitter.com/DCComics/status/1306005209206976512

Na początku Dark Nights: Death Metal okazało się Perpetua i Batman Who Laughs przejęli Ziemię i powoli ją korumpowali energią Dark Multiverse. Wonder Woman zdecydowała, że nadszedł właściwy czas, aby wystąpić przeciwko drużynie wojowników Dark Knights. Pomogli jej powoli umierający Swamp Thing i Batman, który posiadał pierścień Black Lantern, który pozwolił mu ożywić armię trupów.