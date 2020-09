Dom Pomysłów ma zupełnie nową drużynę. Poznajcie członków The Union

Marvel

Chociaż pierwotnie brytyjska drużyna herosów Marvela The Union miała zadebiutować w lutym w wydarzeniu Empyre, to wygląda na to, że herosi pojawią się na kartach komiksów Domu Pomysłów w grudniu z zupełnie nową misją. Założenie zespołu pozostaje takie samo - grupa potężnych herosów jednoczy się, pomimo ich kolosalnych różnic w wychowaniu, mocach i osobowościach, aby stać się częścią ściśle tajnego zespołu (the Britannia Project) i pokonać złoczyńcę, którym jest King in Black. Poniżej możecie zobaczyć okładkę pierwszego numeru komiksu ze wspomnianą drużyną oraz przeczytać opisy jej członków.

Marvel

The Union, członkowie:

Union Jack - nie ma supermocy, ale świetnie posługuje się bronią palną

The Choir - ofiara eksperymentów naukowych, który stał się żywą bronią o zdolnościach dźwiękowych: czy to subtelne dźwięki dezorientujące ludzkie mózgi, czy krzyki, które mogą przewrócić budynki!

Kelpie - starożytny demon wodny, który potrafi zamienić swoje ciało w wodę i ma kontrolę nad wodą wokół niej

Snakes - mięśnie drużyny... ale również najbardziej tajemniczy jej członek. Wypowiada bardzo mało słów, być może dlatego, że jest telepatą

Britannia - jedna z najstarszych bohaterek Wielkiej Brytanii. Symbolizuje wszystko, co jasne i dobre w tym kraju.