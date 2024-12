Zapowiedź 4. odcinka Diuny: Proroctwo. Aktorka porównała Atrydów i Harkonnenów do Romea i Julii

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Max

Diuna: Proroctwo znalazła się już na półmetku 1. sezonu. 3. odcinek skupił się głównie na przeszłości sióstr Harkonnen, podczas których lepiej poznaliśmy ich motywacje. Wątek Tuli Harkonnen dał też wgląd i nową perspektywę na odwieczny konflikt pomiędzy jej rodem a Atrydami. To w tym odcinku Tula podstępnie zamordowała pozostałych Atrydów oraz własnego kochanka. Czy faktycznie go kochała? Odpowiedzi udzieliła Emma Canning wcielająca się w tą postać.

Moim zdaniem na 100% się w nim zakochała. To międzygwiezdni kochankowie w stylu Romeo i Julii, uwięzieni między dwiema rodzinami. Oczywiście nie było jej intencją zakochać się w nim. [...] Nie sądzę też, że spodziewała się, że ten poprosi ją o rękę. Wydaje mi się, że nawet się nie uznawała za godną bycia czyjąś żoną. Patrzył na nią w sposób, którego wcześniej nie znała. To była duża zmiana perspektywy. Jej własna rodzina tak jej nie postrzegała, więc to był dla niej duży szok. To, że jego rodzina była tak otwarta również.

Diuna: Proroctwo - zapowiedź 4. odcinka

W sieci pojawiła się zapowiedź 4. odcinka. Wygląda na to, że serial retrospekcje ma już za sobą i skupi się ponownie na knowaniach politycznych i walce Zgromadzenia z Desmondem Hartem.