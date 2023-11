DCU - James Gunn o plotkach na temat castingów. Jak ocenić ich prawdziwość?

DC/cbr.com

Wielu fanów nie może się doczekać, co James Gunn i Peter Safran zrobią z Kinowym Uniwersum DC, skoro jest teraz pod ich opieką. Codziennie pojawiają się nowe doniesienia na temat nadchodzących filmów i seriali, a największym zainteresowaniem cieszą się plotki o castingach. Nic dziwnego. Aktorzy, którzy do tej pory grali kultowych superbohaterów - chociażby Henry Cavill Supermana i Gal Gadot Wonder Woman - zostaną w końcu zastąpieni.

Wygląda jednak na to, że jak na razie większość ról nie została obsadzona z jednego prostego powodu: według Jamesa Gunna nie będą wybierać z Peterem Safranem aktorów bez gotowego scenariusza. Zobaczcie jego komentarz w tej sprawie.

DCU - James Gunn o plotkach na temat castingów

Poniżej przetłumaczyliśmy dla was wypowiedź Jamesa Gunna z X.

Jestem pytany o plotki na temat obsadzania aktorów w różnych rolach każdego dnia. Ogólna zasada, którą należy mieć na uwadze, oceniając na ile w tych pogłoskach jest choć ziarenko prawdy (99% z nich jest fałszywa) - nigdy nie będziemy obsadzać ról bez scenariuszy.

