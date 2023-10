Lords of the Fallen - soundtrack już w sieci. Posłuchajcie muzyki z gry

fot. CI Games

Na premierę Lords of the Fallen trzeba jeszcze chwilę zaczekać, ale w klimat gry można wczuć się już teraz, bo do sieci trafiła kompletna ścieżka dźwiękowa z tej produkcji. Jest ona dostępna do przesłuchania w popularnych serwisach streamingowych, w tym między innymi Spotify, Apple Music czy YouTube Music. Linki do utworów znajdziecie w tym miejscu, a poniżej możecie zapoznać się z około 20-minutowym wycinkiem soundtracku.

Miłośników muzyki z gier może zainteresować również informacja o współpracy firm HEXWORKS i CI Games z wytwórnią Laced Records, której efektem będzie bogate wydanie ścieżki dźwiękowej na winylach. Zainteresowani będą mogli sięgnąć po zestaw czarnych płyt lub ekskluzywną edycję zawierającą trzy niebieskie, przezroczyste płyty winylowe. Całość zamknięta będzie w zewnętrznej okładce o szerokim grzbiecie, a jej szatę graficzną przygotowali artyści z HEXWORKS.

Lords of the Fallen - premiera 13 października na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.