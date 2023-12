Deadpool 2 - Brad Pitt mógł mieć inną rolę. Jest zaskakujące potwierdzenie

Marvel

Rob Liefeld to twórca komiksowego Deadpoola, który był związany z każdą kinową produkcją jako konsultant i miał wiedzę o planach twórców, które na wczesnych etapach ulegały jeszcze zmianie. Okazuje się, że pierwotnie chciano Brada Pitta do jednej z głównych ról! Twórca zdradził to w rozmowie z comicbook.com.

Deadpool 2 - kogo miał zagrać Brad Pitt?

Choć ostatecznie Brad Pitt zagrał krótkie cameo postaci zwanej Vanisher, okazuje się, że reżyser David Leitch chciał go do roli Cable'a! Dziennikarz otwarcie zadał pytanie Liefeldowi o plotkę wiążącą swego czasu Pitta z rolą Cable'a w tym widowisku.

- Wiem na 100%, że to jest prawda. Robili próby, a do tego David Leitch ma wyjątkową relację z nim, bo przez lata był jego dublerem. Ludzie jednak nie wiedzą, że jego kandydatura do tej roli było na naprawdę bardzo wczesnym etapie. Kiedy wiedzieli już, że nie pójdą w tę stronę, zaczęli rozważać inne scenariusze.

Zdradził także, że początkowo Josh Brolin, który zagrał Cable'a nie był zainteresowany wzięciem udziału w castingu. Dopiero jego żona namówiła go, by spróbował i zobaczył, co z tego może wyjść.

