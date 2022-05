Doktor Strange w multiwersum obłędu - Deadpool i Magneto zostali wycięci z filmu?

Marvel

Wygląda na to, że w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu mogli pojawić się Deadpool, Magneto i Ghost Rider - zaskakujące doniesienia w tej sprawie przedstawia główny prowadzący podcastu The Weekly Planet's, James Clement. Choć biorąc pod uwagę źródło rewelacji powinniśmy do nich podchodzić ostrożnie, ujawnione przez youtubera informacje już teraz robią w sieci prawdziwą furorę.

Clement, powołując się na anonimowych rozmówców z Marvel Studios, twierdzi więc, że w alternatywnej scenie otwierającej najnowszą odsłonę MCU Scarlet Witch zabijała Barona Mordo. Co więcej, w trakcie prac na planie nagrano sceny z udziałem Magneto (do roli miał wrócić Michael Fassbender), Ghost Ridera (przedstawionego rzekomo jako jeden z Iluminatów) oraz Deadpoola (sekwencja z Ryanem Reynoldsem była w rzeczywistości sceną po napisach). Koniec końców ujęcia te usunięto z ostatecznej wersji produkcji z powodu "większych planów" filmowo-serialowego oddziału Domu Pomysłów na wspomniane wyżej postacie.

Z kolei scenarzysta Michael Waldron tak tłumaczy, dlaczego w Doktorze Strange'u 2 nie wprowadzono całej rasy mutantów:

Rodzie M Tak, rozmawialiśmy o(słynnym komiksie, w którym Scarlet Witch zdziesiątkowała populację mutantów - przyp. aut.) - w komiksach jest zresztą mnóstwo przykładów okropnych rzeczy, które Wanda robiła, aby odzyskać swoje dzieci. W ostatecznym rozrachunku w tej historii mutanci wcale nie musieliby być potężną rasą. Obojętnie kiedy spróbowaliśmy umiejscowić tę opowieść w chronologii MCU, nie miałem poczucia, aby to był odpowiedni moment na ich wprowadzenie. (...) Nagle powstałaby historia, która skupia się na mutantach. Ale to przecież opowieść o Wandzie, jej rozpaczy i podążaniu przez nią ścieżką mroku.

